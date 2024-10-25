Fenerbahçe, Manchester United'a Geçit Vermedi: Puanını 5'e Yükseltti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti. Fenerbahçe Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kalarak puanını 5'e yükseltti.

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Fenerbahçe, Manchester United'a Geçit Vermedi: Puanını 5'e Yükseltti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk ederken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Youssef En-Nesyri'den geldi. Fenerbahçe, organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederken, ikinci haftada deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Kanarya, bu beraberlikle 3. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti. Manchester United ise 3. maçında da berabere kalarak 3 puana çıktı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 7 Kasım'da AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Manchester United'a Geçit Vermedi: Puanını 5'e Yükseltti - Resim : 1

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ile Manchester United takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma sonunda Manchester United oyuncuları taraftarı selamladı.

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Kaynak: AA-İHA

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