Fenerbahçe İrfan Can Kahveci Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme önermediği İrfan Can Kahveci konusunda gelişmeler yaşandı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği milli futbolcu için Fenerbahçe hamle yaptı ve İrfan Can Kahveci'yi takımda tuttu.

İrfan Can Kahveci'ye 3 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe, milli futbolcuyla anlaştı.

Yapılan yeni sözleşmede İrfan Can Kahveci'ye ufak da bir zam uygulandı.

Kaynak: Mynet