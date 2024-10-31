Fenerbahçe İrfan Can Kahveci Kararını Verdi

Fenerbahçe ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme önermediği İrfan Can Kahveci konusunda gelişmeler yaşandı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği milli futbolcu için Fenerbahçe hamle yaptı ve İrfan Can Kahveci'yi takımda tuttu.

İrfan Can Kahveci'ye 3 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe, milli futbolcuyla anlaştı.

Yapılan yeni sözleşmede İrfan Can Kahveci'ye ufak da bir zam uygulandı.

Kaynak: Mynet

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