Dünyaca Ünlü F1 Pilotundan Yusuf Dikeç Pozu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atışlarını ekipmansız ve eli cebinde bir şekilde tamamlaması olimpiyatlara damga vurmuştu.

Yaşanan tarihi olay sonrası Formula 1 pilotu George Russell da Yusuf dikeç pozu veren ünlüler kervanına dahil oldu.

