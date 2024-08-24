Dünyaca Ünlü F1 Pilotundan Yusuf Dikeç Pozu
Formula 1'de Mercedes'in pilotu George Russell, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre atıcılık branşında ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atışlarını ekipmansız ve eli cebinde bir şekilde tamamlaması olimpiyatlara damga vurmuştu.
Yaşanan tarihi olay sonrası Formula 1 pilotu George Russell da Yusuf dikeç pozu veren ünlüler kervanına dahil oldu.
How did we do @yusufdikec? 👈😆 pic.twitter.com/aMTW3LC7TJ— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 24, 2024
F1 PİLOTU RUSSELL DA O AKIMA KATILDI
Birçok sporcunun sevinçlerinde Yusuf Dikeç'e gönderme yapmasıyla bir akıma dönüşen bu pozu şimdi de Mercedes'in Formula 1 pilotu George Russell verdi. Britanyalı pilotun Yusuf Dikeç pozu verdiği anlar, Mercedes F1 takımının sosyal medya hesabından milli sporcumuzu etiketleyerek 'Nasıl yaptık?' notuyla paylaşıldı.