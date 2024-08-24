Fenerbahçe'nin Rizespor Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Rizespor'la karşılaşacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlık nedeniyle Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Ferdi Kadıoğlu, cezası devam eden Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic yer almadı.

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Fenerbahçe'nin Rizespor Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda yarın 21.45'te Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Rize'ye hareket etti. Fenerbahçe'nin söz konusu müsabakadaki kamp kadrosu da açıklandı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Ferdi Kadıoğlu, cezası devam eden Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic yer almadı.
Teknik Direktör Jose Mourinho'un belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

“Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun”

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