Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu Açıklaması: 'Biz Anlaştık Kendisi Gitmedi'

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, takımdaki geleceği belirsizliğini sürdüren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu Açıklaması: 'Biz Anlaştık Kendisi Gitmedi'

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. 25 yaşındaki milli oyuncu için transfer görüşmeleri yapılırken henüz net bir karar ortaya çıkmadı.

'SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞTIK AKTÜRKOĞLU İSTEMEDİ'

Kerem'in transferi hakkında konuşan Hatipoğlu, "Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi." dedi.

'İDDİALAR ASILSIZ'

Transfer hakkında konuşan Hatipoğlu, "Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok." dedi.

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