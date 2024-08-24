F1'de Pole Pozisyonu Norris'in

Formula 1'de Hollanda Grand Prix'sine pole pozisyonunun sahibi Lando Norris oldu.

Son Güncelleme:
F1'de Pole Pozisyonu Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 09.673 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti. Norris, kariyerindeki 4. "pole" pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.356 saniye arkasındaki Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.499 saniye gerisindeki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Formula 1 Hollanda
Son Güncelleme:
Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı: Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı:
Ferdi Kadıoğlu'nu Transfer Eden Brighton, Manchester United'ı 2-1 Mağlup Etti Ferdi Kadıoğlu'nu Transfer Eden Brighton, Manchester United'ı 2-1 Mağlup Etti
Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler
Trabzonspor-St. Gallen Maçının Hakemi Belli Oldu Trabzonspor-St. Gallen Maçının Hakemi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem
Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
Mehmet Şimşek’in İpini Kim Çekmek İstiyor? Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti