Ferdi Kadıoğlu'nu Transfer Eden Brighton, Manchester United'ı 2-1 Mağlup Etti

Premier Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan iki ekip, ligin ikinci haftasında karşı karşıya geldi.

Brighton Hove Albion, 32. dakikada Daniel Welbeck'in golüyle 1-0 öne geçerken Manchester United, 60. dakikada Amad Diallo Traore'nin golüyle eşitliği yakaladı. Brighton, Joao Pedro'nun 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Hove Albion ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'de bulunuyor.

Kaynak: AA