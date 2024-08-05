Olimpiyat Rekoru Kıran Duplantis, Yusuf Dikeç Pozu Verdi

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi olurken, 6.10'luk atlayışıyla Olimpiyat rekorunu kırdı. Duplantis, atlayışını yaptıktan sonra milli atıcı Yusuf Dikeç'in ünlü pozunu vererek sevindi.

Milli atletimiz Ersu Şaşma'nın beşinci olarak tamamladığı sırıkla atlamada, Duplantis beklentileri boşa çıkarmadı ve 6.10'u rahat şekilde geçerek Olimpiyat rekoru kırdı. Dünya rekorunun sahibi Armand 'Mondo' Duplantis, Stade de France'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde bir kez daha altın madalyaya uzandı. Duplantis, heyecan dolu yarışmada 6.10 metrelik barajı aşarak, ikinci kez Olimpiyat şampiyonu oldu.

Amerikalı sporcu Sam Kendricks, 5.95 metrelik atlayışıyla gümüş madalya kazanırken, Yunan atlet Emmanouil Karalis 5.90 metrelik performansıyla bronz madalyayı elde etti. Yarışmada yüksek bir beklenti altında olan Duplantis, mükemmel atlayışıyla rakiplerini geride bırakarak bir kez daha olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Duplantis'in bu başarısı, son üç Dünya Şampiyonası ve son iki Olimpiyat altın madalya kazandığı, uluslararası açık hava şampiyonalarındaki olağanüstü serisini devam ettiriyor

Duplantis'in atlayış sonrası, milli atıcımız Yusuf Dikeç'in dünyaca üne kavuşan, eli cebindeyken nişan aldığı hareketi yapması dikkatlerden kaçmadı.