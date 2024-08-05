Paris 2024 | Milli Yelkenci Ecem Güzel, Olimpiyatları 18'inci Sırada Tamamladı

Paris 2024'te Türkiye'yi yelken branşında temsil eden Ecem Güzel, oyunları 18'inci sırada tamamladı.

Paris 2024 | Milli Yelkenci Ecem Güzel, Olimpiyatları 18'inci Sırada Tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, oyunları genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci sırada bitirdi.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlar sona erdi.

Milli yelkenci Ecem Güzel, dokuzuncu yarışı 21'nci sırada tamamlarken, son yarış olumsuz koşullar nedeniyle iptal edildi.

Oyunlar sonunda final bileti alamayan Ecem Güzel, organizasyonu genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'nci sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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