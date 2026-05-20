Beşiktaş'ta Önder Özen Dönemi Başladı
Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini resmen açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, futbol direktörlük görevine Önder Özen'in getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
