Fünye Çekildi! 5 Bin Futbol Yöneticisine Bahis Soruşturması Yolda: Kulüple Küme Düşebilir

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) geçtiğimiz aylarda hakemler ve futbolcular üzerinden başlattığı dev bahis soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Yaklaşık 20 bin ismi kapsayan incelemede çember daraldı, federasyon bu kez profesyonel liglerdeki kulüp başkanları ve yöneticileri doğrudan markaja aldı.

5 BİN YÖNETİCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ İSTENDİ

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre, soruşturmayı derinleştiren TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na resmi yazı yazarak son 5 yıl içerisinde görev yapmış tüm idarecilerin T.C. kimlik numaralarını talep etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bakanlıkla imzalanan özel protokolün ardından, Spor Toto Teşkilatı verileri üzerinden geriye dönük dev bir tarama başlatılacak. Bu dalgada inceleme altına alınacak yönetici sayısının 5 bini aştığı belirtiliyor.

'YÖNETİCİ OYNARSA KULÜP YANAR'

Bu operasyonu diğer bahis soruşturmalarından ayıran ve kulüpleri tam anlamıyla alarma geçiren unsur ise TFF Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi. Mevcut kurallara göre bir futbolcu veya antrenörün bireysel bahis oynaması kulübe puan silme ya da küme düşme cezası getirmiyor.

Ancak bir kulüp başkanı ya da yöneticisinin, kendi takımının maçında "rakibin kazanacağına" dair bahis oynadığı tespit edilirse, bu eylem doğrudan "şike" kapsamında değerlendiriliyor. Bu durum, söz konusu kulübün tescilli olarak bir alt kümeye düşürülmesi anlamına geliyor.

KAYSERİSPOR’UN 'AF' ÇAĞRISINA RET

Soruşturmanın boyutlarının büyümesiyle kulüplerden de ilk sesler yükselmeye başladı. Kayserispor’un, "Binlerce kişi bahis oynamış, bu sezon liglerde küme düşme kaldırılmalı ve ligler tescil edilmemeli" yönündeki çağrısına TFF yönetiminden çok sert bir yanıt geldi.

Federasyon yetkilileri, operasyondan geri adım atılmayacağını vurgulayarak, "Küme düşmenin kaldırılması gibi bir konu gündemimizde kesinlikle yok. Biz Türk futbolunu temizlemek için bir yola çıktık. Suçluları affetmek veya cezaları askıya almak Türk futbolunu geriye götürür" ifadeleriyle kulüplere kapıyı kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi