Türkiye'den NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi: 5 Kat Daha Ucuz

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 1.2 milyar dolar maliyetli NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi teklifi konusunda açıklamalarda bulundu.

'5 KAT DAHA MALİYET ETKİN'

Açıklamada projenin alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkin olduğunu ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirileceğine dikkat çekildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır” denildi.

'DENİZ YAKIT TAŞIMACILIĞINA OLAN BAĞIMLILIK' VURGUSU

MSB’den NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi’ne şu açıklama yapıldı: “NATO’nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO’nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO’da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir. Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak’ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO’nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır.”

Kaynak: Haber Merkezi