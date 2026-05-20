Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.6 olarak duyururken, merkez üssünü Battalgazi'nin Gülümuşağı Mahallesi olarak duyurdu.

'TÜM İHBARLAR TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLECEK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yaptığı açıklamada "Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

'KARA YOLLARI VE HABERLEŞMEDE OLUMSUZLUK YOK'

Bakan Uraloğlu, Malatya depremi hakkında, "İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

'OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla herhangi olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

'BİR İHBAR GELMEDİ'

Depremin ardından konuşan Malatya Belediye Başkanı Sami Er, kendilerine şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini duyurdu. Başkan Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" ifadelerini kullandı.

EKİPLER SAHADA

Öte yandan ekiplerin sahada herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalara başladığı öğrenildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'da meydana gelen şiddetli deprem Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kayseri, Hatay gibi çevre illerde de hissedildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA-İHA