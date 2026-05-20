İzmir Büyükşehir'de İhale Operasyonu: Genel Müdür Dahil 3 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de yerel yönetim iştiraklerini sarsan yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamalarıyla 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GENEL MÜDÜR VE MÜTEAHHİTLER GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, Egeşehir Yapı A.Ş. Genel Müdürü S.E., Erensan İnşaat yetkilisi S.E. ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik A.Ş. yetkilisi M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olan dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S.'nin yakalanması için ise jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İDDİALAR NE?

Soruşturma dosyasında Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edildi. Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü.

Bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA