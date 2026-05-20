Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in istifa edeceği yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. tv100'e konuşan CHP kaynakları, bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Gazeteci Can Özçelik’in aktardığı bilgilere göre CHP kaynakları, "Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. 47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yapan, tüm anketlerde şu anda birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel neden istifa düşünsün?" sözlerini kullandı.

'İKTİDARA YÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca CHP yönetiminin geri adım atmayacağı mesajı verilerek, "CHP yönetimi ve genel başkanı Türkiye’nin sorunlarını çözmek için iktidara yürüyor" denildi.

Gazeteci Özçelik, CHP yönetiminin 'mutlak butlan' tartışmalarıyla ilgili rahat olduğunu belirterek, "Mutlak butlanın olmayacağı görüşündeler" dedi.

İMAMOĞLU ADAYLIĞINDA GERİ ADIM YOK

Can Özçelik’in aktardığı kulis bilgilerine göre CHP cephesinde olası bir erken seçim senaryosunda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da fikir değişmiş değil. Özçelik, “Eğer erken bir seçim olursa, diploması hala mevcutsa bizim adayımız hala Ekrem İmamoğlu diyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi