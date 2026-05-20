Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt

CHP lideri Özgür Özel’in istifa edeceği yönündeki iddia, siyaset gündemini hareketlendirdi. Parti kaynakları, söz konusu iddiayı "CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yapan bir lider neden istifa etsin?” sözleriyle yalanladı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in istifa edeceği yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. tv100'e konuşan CHP kaynakları, bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Gazeteci Can Özçelik’in aktardığı bilgilere göre CHP kaynakları, "Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. 47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yapan, tüm anketlerde şu anda birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel neden istifa düşünsün?" sözlerini kullandı.

Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt - Resim : 1

'İKTİDARA YÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca CHP yönetiminin geri adım atmayacağı mesajı verilerek, "CHP yönetimi ve genel başkanı Türkiye’nin sorunlarını çözmek için iktidara yürüyor" denildi.

Gazeteci Özçelik, CHP yönetiminin 'mutlak butlan' tartışmalarıyla ilgili rahat olduğunu belirterek, "Mutlak butlanın olmayacağı görüşündeler" dedi.

İMAMOĞLU ADAYLIĞINDA GERİ ADIM YOK

Can Özçelik’in aktardığı kulis bilgilerine göre CHP cephesinde olası bir erken seçim senaryosunda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da fikir değişmiş değil. Özçelik, “Eğer erken bir seçim olursa, diploması hala mevcutsa bizim adayımız hala Ekrem İmamoğlu diyorlar” ifadelerini kullandı.

Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'Siyaset

Özel Hakkında Çarpıcı İddia: 'Lüks Araç Aldı, İç Dizaynını Tutuklu İş İnsanına Yaptırdı'Özel Hakkında Çarpıcı İddia: 'Lüks Araç Aldı, İç Dizaynını Tutuklu İş İnsanına Yaptırdı'Siyaset

Özkan Yalım’ın Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel’i Koruyor' Diyerek İsim VerdiÖzkan Yalım’ın Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel’i Koruyor' Diyerek İsim VerdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Özel Hakkında Çarpıcı İddia: 'Lüks Araç Aldı, İç Dizaynını Tutuklu İş İnsanına Yaptırdı' Özel Hakkında Çarpıcı İddia
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek' 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt
Baraj Taşma Noktasına Geldi, Tokat'ta Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor Baraj Taşma Noktasına Geldi, Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor
Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek' 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'
Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu