5.6'lık Depremin Ardından Malatya'da Okullar Tatil İlan Edildi

Malatya Valiliği tarafından yapılan duyuruda, bölgede meydana gelen sarsıntı sonrası öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutmak amacıyla Malatya genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, ilgili tüm kurumların deprem sonrası sahada gerekli inceleme ve kontrolleri titizlikle sürdürdüğü ifade edildi. Konuyla ilgili yaşanacak gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi