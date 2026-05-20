ABD’deki Cami Saldırısında Şok Detaylar: Evlerden Cephanelik Çıktı

FBI, San Diego’daki İslam Merkezi saldırısıyla bağlantılı evlerde yapılan aramalarda 30 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Saldırganların internet üzerinden nefret içerikli çevrelerde tanıştığı ve olası yeni saldırı planlarının da araştırıldığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), San Diego İslam Merkezi'ne yönelik düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. FBI yetkilisi Mark Remily, saldırıdan sonra intihar eden 17 ve 18 yaşlarındaki 2 saldırganın internet ortamında tanıştığını, İslam dahil birçok din karşıtı nefret içeriklerini paylaştıklarını ve bu tür forumlarda yer aldıklarını ifade etti.

Remily, 2 saldırganın bu nefret söylemlerinden etkilendiklerinin açık olduğunu ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılık içeren bu ortamlar konusunda tüm kesimlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

EVLERDE CEPHANELİK ÇIKTI

FBI yetkilisi ayrıca, 2 saldırganla bağlantılı evlerde yapılan aramalarda toplam 30 ateşli silahın ele geçirildiğini ve saldırganların başka saldırı planlarının olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Öte yandan, Polis Şefi Scott Wahl da saldırganlardan birinin annesinin aynı gün polisi arayarak 'oğlunun intihara meyilli olduğunu' ve 'evden kaçtığını' bildirmesi üzerine aramaların başlatıldığını açıkladı. Wahl, annenin ihbarından iki saat sonra San Diego İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının başladığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

