Serdar Adalı’dan Net Mesaj: 'Şenol Hocayla Çalışmayı Düşünmüyorum'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Şenol Güneş iddialarına açıklık getirdi. Siyah-beyazlı kulübün Nevzat Demir Tesisleri’nde konuşan Adalı, kötü geçen sezon nedeniyle taraftarın tepkilerinde haklı olduğunu belirterek, Sergen Yalçın’ın da bu baskının gelecek sezon devam edeceğini düşündüğü için ayrılık kararı aldığını söyledi.

'TAZMİNAT İSTEMEDİ'

Adalı, yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını ifade ederek kısa süre içinde yeni hocanın belli olacağını dile getirdi. Sergen Yalçın’ın herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığını da açıklayan Adalı, “Haziran maaşını bile istemedi” dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'E KAPIYI KAPATTI

Şenol Güneş’in takımın başına geçeceği yönündeki iddialara da değinen Adalı, "Şenol hocayı çok severim ama kendisiyle çalışmayı düşünmüyorum. Aylardır telefonda bile görüşmedik. Bu haberlerle ona da haksızlık yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA