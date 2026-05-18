Özkan Yalım’ın Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel’i Koruyor' Diyerek İsim Verdi

CHP kurultayı soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ek ifadesi ortaya çıktı. Demirhan Gözaçan’ın Özgür Özel’i korumak için yalan söylediğini öne süren Yalım, kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarını yineledi.

CHP kurultay sürecine ilişkin etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım, 18 Mayıs 2026 tarihinde ek ifade verdi. tv100'ün ulaştığı o ifadede Yalım, basında kendisiyle ilgili çıkan bazı haberlerin doğru olmadığını bizzat düzeltmek için yeniden ifade vermek istediğini belirtti.

Yalım, daha önce verdiği ifadede Gizem Özcan ismini hiçbir şekilde kullanmadığını vurguladı. Basında bu ismin geçmesinin kaynağını bilmediğini ifade eden Yalım, "İlgili kısmında 'ateşli ve komisyonda yer alan esmer tenli, siyah saçlı bir kadın' ifadesini kullandım. Bu kişinin kim olduğunu tam hatırlamadığım için bu şekilde anlattım" dedi. Yalım ayrıca basın açıklaması yapacağına ve şikâyetçi olacağına dair haberlerin de asılsız olduğunu kaydetti.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN KARA KUTUSU DEĞİLİM'

Yalım, Özgür Özel ile tanışıklığının yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığını, ancak basında yer alan "çok yakın" nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özel'in en yakın çevresini ise Demirhan Gözaçan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan olarak sıraladı.

'TELEFON KAYITLARI İNCELENSİN'

Yalım daha önce anlattığı kurultay sürecine ilişkin iddialarını yineledi. Kahramanmaraş ya da Gaziantep delegelerinden bir kadın delegenin, iki çocuğunun İstanbul'daki bir belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini kendisine ilettiğini ileri sürdü. Bu kişinin telefonunda "isim soyisim, 38. kurultay, ilin adı" şeklinde kayıtlı olduğunu belirten Yalım, telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

ÖZEL'E TAHSİS EDİLEN LÜKS ARAÇ

Yalım ifadesinde daha önce de gündeme getirdiği lüks araç iddiasını bir kez daha anlattı. Ödemesinin Uşak Belediyesi tarafından yapıldığını ve Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsis edildiğini öne sürdüğü Mercedes V300 model araçta bizzat bulunduğunu belirten Yalım, aracın içini şöyle tanımladı: "Isıtmalı, soğutmalı ve masajlı özel yapım koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi, akıllı kumanda sistemi, özel tavan ve ses düzeni, elbise dolabı ve askılıklar, bagaj tarafında ayrı dolaplar, ön ve arka bölümü birbirinden ayıran ve kumandayla kontrol edilen — kapalı konumda televizyon olarak da kullanılabilen özel bölme." Yalım, "Aracın içi tamamen sökülerek sıfırdan yapılmış, bu nedenle fiyatının yüksek olması normal" dedi ve aracın içinde hatırlamadığı başka VIP dönüşümler de olabileceğini ekledi.

1 MİLYON TL İDDİASI: 'ÖZEL'İ KORUYOR'

Yalım, Demirhan Gözaçan'ın ifadesinin gerçeği yansıtmadığını da öne sürdü. Özgür Özel'in talimatıyla spor çantada 1 milyon TL'yi Gözaçan'a teslim ettiğini ve Gözaçan'ın bu parayı Özel'in aracına koyduğunu daha önce detaylı anlattığını hatırlattı, "Gözaçan, Özgür Özel'i koruduğu için yalan söylüyor" dedi.

Yalım ek ifadesinde ayrıca kurultay döneminde CHP İzmir İl Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Özel destekçilerinin delegelerle görüşmesini engellemeye çalıştığını da iddia etti. Bunun üzerine Özel'in İzmir delegeleriyle bizzat ilgilendiğini söylediğini aktaran Yalım, kendisinin ise Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle ilgilendiğini ifade etti.

