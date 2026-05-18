Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı

Araçlarda bulundurulması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte pense, tornavida, yedek ampul, çekme halatı ve kriko gibi ekipmanları taşımayan sürücüler hem para cezasıyla karşı karşıya kalacak hem de araç muayenesinden ağır kusur nedeniyle geçemeyebilecek.

Son Güncelleme:
Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araçlarda bulundurulması gereken zorunlu ekipman listesi genişletilirken, eksik ekipman taşıyan sürücüler için para cezası ve araç muayenesinde ağır kusur riski gündeme geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda yalnızca yangın tüpü, reflektör ve ilk yardım çantası bulundurmak yeterli olmayacak. Artık pense, tornavida, çeşitli yedek ampuller, çekme halatı, kriko, bijon anahtarı ile stepne ya da lastik şişirme aparatlarının da araçta bulunması gerekecek.

BİRÇOK SÜRÜCÜNÜN ARACINDA EKSİK VAR

Yeni uygulamanın ardından çok sayıda sürücü, araçlarında zorunlu ekipmanların tamamının bulunmadığını ifade etti. Uzmanlar ise özellikle uzun yol öncesinde araçların güvenlik ekipmanlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

YAZ AYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uzmanlara göre yaz aylarında yaşanabilecek araç yangınları ve olası arızalarda tornavida, pense gibi ekipmanlar hayati önem taşıyor. Ayrıca yedek ampul değişimlerinde de bu araçların gerekli olduğu belirtildi.

EKSİK OLANA CEZA VAR

Denetimlerde zorunlu ekipman eksikliği tespit edilen sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca eksik ekipmanların araç muayenesinde ağır kusur kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler
Araba Otomobil
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Tüketici Güven Endeksinde 'Mayıs' İkilemi: Gelecek Umutlu, Cepler Boş Tüketici Güven Endeksinde 'Mayıs' İkilemi: Gelecek Umutlu, Cepler Boş
Kart Karmaşası Bitiyor: Kredi Kartı ve Banka Kartları Artık Tek Çatı Altında Toplanacak Kart Karmaşası Bitiyor: Kredi Kartı ve Banka Kartları Artık Tek Çatı Altında Toplanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltındaydı: Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı
İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası
Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü