Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araçlarda bulundurulması gereken zorunlu ekipman listesi genişletilirken, eksik ekipman taşıyan sürücüler için para cezası ve araç muayenesinde ağır kusur riski gündeme geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda yalnızca yangın tüpü, reflektör ve ilk yardım çantası bulundurmak yeterli olmayacak. Artık pense, tornavida, çeşitli yedek ampuller, çekme halatı, kriko, bijon anahtarı ile stepne ya da lastik şişirme aparatlarının da araçta bulunması gerekecek.

BİRÇOK SÜRÜCÜNÜN ARACINDA EKSİK VAR

Yeni uygulamanın ardından çok sayıda sürücü, araçlarında zorunlu ekipmanların tamamının bulunmadığını ifade etti. Uzmanlar ise özellikle uzun yol öncesinde araçların güvenlik ekipmanlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

YAZ AYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uzmanlara göre yaz aylarında yaşanabilecek araç yangınları ve olası arızalarda tornavida, pense gibi ekipmanlar hayati önem taşıyor. Ayrıca yedek ampul değişimlerinde de bu araçların gerekli olduğu belirtildi.

EKSİK OLANA CEZA VAR

Denetimlerde zorunlu ekipman eksikliği tespit edilen sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca eksik ekipmanların araç muayenesinde ağır kusur kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber