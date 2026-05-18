Kart Karmaşası Bitiyor: Kredi Kartı ve Banka Kartları Artık Tek Çatı Altında Toplanacak

Akbank’ın dijital cüzdan uygulaması Juzdan, Açık Bankacılık sistemiyle yenilendi. Kullanıcılar artık farklı bankalara ait tüm kartlarının limit, borç, harcama ve puan bilgilerini tek ekran üzerinden takip edebilecek. İşte detaylar...

Bankacılık sektöründe dijital dönüşüm hız kesmeden devam ederken, kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir adım geldi. Akbank, dijital cüzdan uygulaması Juzdan’ı Açık Bankacılık sistemiyle entegre ederek kullanıcıların farklı bankalara ait kart bilgilerini tek platformda görüntüleyebilmesinin önünü açtı.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, farklı bankalara ait kredi kartı ve banka kartlarını tek ekran üzerinden yönetebilecek. Açık bankacılık izni verilmesi halinde kartların güncel limitleri, borç bilgileri, harcama geçmişleri ve biriken puan detayları anlık olarak takip edilebilecek.

HER BANKA MÜŞTERİSİ KULLANABİLECEK

Sadece Akbank müşterilerine değil, tüm banka kullanıcılarına açık olarak hizmet veren Juzdan uygulaması, sunduğu kampanya ve ödeme çözümleriyle de dikkat çekiyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden QR kod ile hızlı ödeme yapabilirken, anlaşmalı e-ticaret sitelerinde “Juzdan ile Öde” seçeneğini kullanabilecek.

ALIŞVERİŞ KREDİSİ DE SUNULUYOR

Uygulama kapsamında seçili mağazalarda anında alışveriş kredisi imkânı da sağlanıyor. Böylece kullanıcılar hem kartlarını tek noktadan yönetebilecek hem de ödeme süreçlerini daha pratik hale getirebilecek.

