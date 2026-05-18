İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı

İBB iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirildi. Soruşturma doğrultusunda, 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı, 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

