Gösteri Uçuşu Kabusa Döndü: 2 ABD Jeti Çarpıştı, Pilotlar Son Anda Kurtuldu

ABD'de düzenlenen hava gösterisi sırasında 2 savaş uçağı çarpıştı. Kazada 4 pilot fırlatma koltuklarıyla uçaktan atlayarak paraşütle kurtulurken, hava üssü güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

ABD’nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı havada çarpıştı.

Mountain Home Hava Üssü’nde gerçekleştirilen 'Gunfighters Hava Gösterisi' sırasında meydana gelen kazada uçaklardaki 4 pilot, fırlatma koltuklarını kullanarak paraşütle güvenli şekilde yere indi.

Düşük irtifada seyreden uçakların çarpışma sonrası yere düştüğü ve alev aldığı bildirildi. Olayın ardından hava üssü güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

