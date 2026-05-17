Ordu’da Acı Olay: Şelalede Serinlemek İsteyen Çocuk Boğuldu

İddiaya göre Arda Karayiğit, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Gökçegelin Şelalesi’nde serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Karayiğit’i fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şelale çevresinde başlatılan çalışmalar sonucunda Arda Karayiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sudan çıkarılan Karayiğit’in cesedi ön otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA