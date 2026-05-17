Görüntüler Ortaya Çıktı: Çorlu'da 2 Polisi Şehit Eden Saldırgan Böyle Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana gelen olayda 2 polisi şehit eden saldırgan, bölgeye sevk edilen ekiplerce etkisiz hale getirilerek yaralı halde yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Yaralanan saldırgan, önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ SOYTÜRK İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Soytürk, olayla ilgili Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'den bilgi aldı. Daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçen Soytürk, yetkililerle görüştü.

Kaynak: AA-DHA