İstanbul Barajlarında Sevindiren Toparlanma: İşte Doluluk Oranları

İstanbul’da kurak geçen kış aylarının ardından gelen yağışlar barajlardaki su seviyesine yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 17 Mayıs verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71.46 oldu.

Kasım ve aralık aylarında yüzde 20 seviyelerinin altına kadar gerileyen barajlar, son dönemde etkili olan yağışlarla yeniden toparlanma sürecine girdi.

ELMALI ZİRVEDE

Verilere göre İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 96.25 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Kentte en düşük doluluk oranı ise yüzde 33.24 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ’nin açıkladığı güncel doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: yüzde 65.79

Büyükçekmece Barajı: yüzde 55.2

Darlık Barajı: yüzde 91.92

Elmalı Barajı: yüzde 96.25

Istrancalar Barajı: yüzde 33.24

Kazandere Barajı: yüzde 56.12

Pabuçdere Barajı: yüzde 56.3

Sazlıdere Barajı: yüzde 44.55

Terkos Barajı: yüzde 59.26

Ömerli Barajı: yüzde 95.38

Kaynak: Haber Merkezi