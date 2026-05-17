Çorlu'da Silahlı Çatışma: 2 Polis Şehit Oldu

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi. Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisler kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi açıklamasında; "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

'BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM'

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüphelinin ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları için başsağlığı diledi. Yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevi esnasında şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

'BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da görevi başında şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA