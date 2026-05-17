Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kardeşi Aydın Çavuşoğlu Hayatını Kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde ağır yaralı halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda ağır yaralı olarak bulunmuştu.

AYDIN ÇAVUŞOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çavuşoğlu'nu hastaneye kaldırmıştı. Çavuşoğlu 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ALANYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Alanyaspor kulübü vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

