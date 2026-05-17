DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da Ebola virüsünün yayılması nedeniyle pazar günü uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.

DSÖ, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’daki Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola hastalığının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna, ancak pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığına” karar verdiğini açıkladı.

KOMŞU ÜLKELER İÇİN ALARMA GEÇİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü, bu ilanla amaçlanan şeyin komşu ülkeleri en üst düzey alarm durumuna geçirmek ve uluslararası toplumdan destek sağlamak olduğunu belirtti.

Örgüte göre cumartesi gününe kadar “Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde, en az üç sağlık bölgesinde laboratuvar tarafından doğrulanmış sekiz vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi.” Ituri eyaleti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda Uganda ve Güney Sudan ile sınır komşusu bulunuyor.

UGANDA'NIN BAŞKENTİNDE 24 SAATTE 2 VAKA

DSÖ açıklamasında ayrıca, “15 ve 16 Mayıs 2026 tarihlerinde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden seyahat eden iki kişi arasında, aralarında açık bir bağlantı bulunmayan ve biri ölümle sonuçlanan laboratuvar doğrulamalı iki vakanın Uganda’nın başkenti Kampala’da 24 saat içinde bildirildiği” ifade edildi.

EBOLA GEÇMİŞTE BİNLERCE CAN ALDI

Ebola, bulaşıcı ve yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak kabul ediliyor. Virüs, fiziksel temas ve vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor.

Almanya’daki Robert Koch Institute’ne göre, enfekte kişilere derhal tedavi uygulanmaması halinde Ebola kaynaklı ölüm oranı yüzde 90’a kadar ulaşabiliyor.

Batı Afrika’da 2014 ve 2015 yıllarında yaşanan Ebola salgını sırasında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kongo’daki en son Ebola vakaları ise eylül ayında görülmüş, ülkenin güneybatısındaki Kasai eyaletinde 45 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu salgın, 1976’dan bu yana Kongo’da görülen 16’ncı Ebola salgını olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Haber Merkezi