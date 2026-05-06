Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, kendisine ait ofiste silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, tanınmış iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun (52) kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinden bir el silah sesi yükseldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet birimleri sevk edildi. Ekipler iş insanını ofisinde yaralı halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, zorlu bir ameliyat geçirdi.

Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu - Resim : 1

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Aydın Çavuşoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

VALI ŞAHİN’DEN ZIYARET

Olayın duyulmasıyla birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastaneye giderek Çavuşoğlu’nun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu - Resim : 2

Öte yandan, olay sırasında yurt dışında olduğu belirtilen eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na haber verildiği ve kente dönmek üzere yola çıktığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, silah sesinin yükseldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Olayın bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmazken, savcılık olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
2 Aylık Hamile Kadının Sır Ölümü: Şok Mesajlar Ortaya Çıktı 2 Aylık Hamile Kadının Sır Ölümü: Şok Mesajlar Ortaya Çıktı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Huzurevlerinde Yeni Dönem: Yaş ve Kabul Şartları Değişti Huzurevlerinde Yeni Dönem: Yaş ve Kabul Şartları Değişti
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı
Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu
Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz' Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz'