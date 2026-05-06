Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, tanınmış iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun (52) kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinden bir el silah sesi yükseldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet birimleri sevk edildi. Ekipler iş insanını ofisinde yaralı halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, zorlu bir ameliyat geçirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Aydın Çavuşoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

VALI ŞAHİN’DEN ZIYARET

Olayın duyulmasıyla birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastaneye giderek Çavuşoğlu’nun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, olay sırasında yurt dışında olduğu belirtilen eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na haber verildiği ve kente dönmek üzere yola çıktığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, silah sesinin yükseldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Olayın bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmazken, savcılık olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA