CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik yargı süreci devam ediyor. Usulsüzlük iddiaları ile açılan ceza davasının beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor. Bu dava, kurultayın yok sayılması için açılan 'mutlak butlan' davası değil. Yerel mahkeme tarafından reddedilen mutlak butlan davası hali hazırda istinaf sürecinde.

CEZASI İSTENENLER

Daha önce 4 defa ertelenen dava bugün savunmalarla devam edecek. Davada, hali hazırda İBB soruşturması nedeni ile tutuklu bulunan ve Silivri'de yargılanan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu toplam 12 isim için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASI KURULTAY DAVASINA EKLENDİ

Ankara'daki mahkeme, geçtiğimiz günlerde yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da görülmekte olan Aziz İhsan Aktaş davanın iddianamesini incelemek üzere talep etti. Bu talep doğrultusunda hazırlanan iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına yönelik açılan ceza davasının 23 Şubat tarihli üçüncü celsesinde; mevcut dosyanın, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davası ile birleştirilmesi yönünde talepte bulunulmuştu.

ADEM SOYTEKİN'İN TANIK OLARAK DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla ilgili davada, duruşma savcısı “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesinde olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle itirafçı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesini istedi.

DAVA ERTELENDİ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz’a ertelendi.

Kaynak: DHA