Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu

Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mal varlıklarına el konuldu.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Mustafa Gökhan Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

HTS kayıtlarında da iş insanı Y.Y. ile M.G. Böcek'in seçim öncesi birden fazla kez buluştukları tespit edildi.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmış; Böcek hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA

