İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli: Çok Sayıda Sefer İptal

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan elverişsiz hava koşulları ve yoğun sis deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları AŞ, birçok hatta vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli: Çok Sayıda Sefer İptal
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da hızı zaman zaman artan lodos ve yer yer etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden yaptığı açıklamada bazı seferlerin yapılamayacağını bildirdi.

İPTAL EDİLEN HATLAR

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, özellikle Boğaz hattı ve çevresinde ulaşım geçici olarak durduruldu. İkinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak hatlar şunlar:

  • Beykoz-Sarıyer
  • Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring)
  • Küçüksu-İstinye
  • Rumeli Kavağı-Eminönü
  • Çubuklu-İstinye
  • Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
  • Kadıköy-Sarıyer
  • Anadolu Kavağı-Üsküdar

Kaynak: AA

Etiketler
Şehir hatları Vapur İstanbul
Son Güncelleme:
İstanbul'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi: Vatandaşın Birikimine Göz Koymuşlardı! İstanbul'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi: Vatandaşın Birikimine Göz Koymuşlardı!
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz' Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı
Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz' Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz'
Devler Ligi'nde 20 Yıllık Hasret Sona Erdi, Arsenal Finalde Arsenal 20 Yıl Sonra Finalde
ABD'den Hürmüz Boğazı'nda Geri Adım: Trump İki Günlük Operasyonu Durdurdu ABD'den Hürmüz Boğazı'nda Geri Adım: Trump İki Günlük Operasyonu Durdurdu
446 Eski AB Yetkilisinden İsrail’e Karşı Acil Adım Çağrısı 446 Eski AB Yetkilisinden İsrail’e Karşı Acil Adım Çağrısı