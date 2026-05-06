İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli: Çok Sayıda Sefer İptal
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan elverişsiz hava koşulları ve yoğun sis deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları AŞ, birçok hatta vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul’da hızı zaman zaman artan lodos ve yer yer etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden yaptığı açıklamada bazı seferlerin yapılamayacağını bildirdi.
İPTAL EDİLEN HATLAR
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, özellikle Boğaz hattı ve çevresinde ulaşım geçici olarak durduruldu. İkinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak hatlar şunlar:
- Beykoz-Sarıyer
- Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring)
- Küçüksu-İstinye
- Rumeli Kavağı-Eminönü
- Çubuklu-İstinye
- Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
- Kadıköy-Sarıyer
- Anadolu Kavağı-Üsküdar
Kaynak: AA
