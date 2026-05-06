İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli: Çok Sayıda Sefer İptal

İstanbul’da hızı zaman zaman artan lodos ve yer yer etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden yaptığı açıklamada bazı seferlerin yapılamayacağını bildirdi.

İPTAL EDİLEN HATLAR

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, özellikle Boğaz hattı ve çevresinde ulaşım geçici olarak durduruldu. İkinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak hatlar şunlar:

Beykoz-Sarıyer

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring)

Küçüksu-İstinye

Rumeli Kavağı-Eminönü

Çubuklu-İstinye

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Kadıköy-Sarıyer

Anadolu Kavağı-Üsküdar

Kaynak: AA