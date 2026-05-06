İstanbul'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi: Vatandaşın Birikimine Göz Koymuşlardı!

İstanbul Zeytinburnu'nda altın sahteciliği suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 28 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ekonomik güvenliğini tehdit eden 'paraya eşit sayılan değerlerde (altın) sahtecilik' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Zeytinburnu'nda tespit edilen adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON 500 BİN LİRA

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışa hazır şekilde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gram olmak üzere toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi.

ÜRETİM ALETLERİNE EL KONULDU, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ayrıca sahte altın üretiminde kullanılan 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinası, 1 adet kağıt ve plise delme makinası ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

