Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koydukları iradeyle Kübra Yapıcı cinayetinin de aydınlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalarına karşı konulan irade ile dün gece bir cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Manavgat, Serik ve BurdurCumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma ekipleri ortak hareket etti. Soruşturma kapsamında hızlı reaksiyon, teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle şüphelilerin çelişkili ifadeleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin işlendiği yer ve deliller ortaya çıkarıldı. Şüpheliler farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmaya, HTS ve baz verilerinin paylaşılmasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da katkı sağladı.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

