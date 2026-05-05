Ege Denizi'nde 3.8’lik Deprem

Ege Denizi’nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının Girit Adası açıklarında kaydedildiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre saat 22.38’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Sarsıntının, yerin 7.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi