Kayseri'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın!

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi’ndeki yurdun 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında binada bulunan öğrenciler ve personel hızlı şekilde tahliye edildi.

KONTROLE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7 araç ve 28 personelle müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, hasar gören kattaki 2 oda kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA