Kayseri'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın!

Kayseri’nin Talas ilçesindeki Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğrenciler ve personel güvenli şekilde tahliye edilirken, 2 oda kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi’ndeki yurdun 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında binada bulunan öğrenciler ve personel hızlı şekilde tahliye edildi.

Kayseri'de Kız Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın! - Resim : 1

KONTROLE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7 araç ve 28 personelle müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, hasar gören kattaki 2 oda kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da 14 Katlı Binada Can Pazarı: Battaniyelere Sarılarak KurtuldularAdana'da 14 Katlı Binada Can Pazarı: Battaniyelere Sarılarak KurtuldularGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kayseri
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
3 Yıl Sonra Şok Delillere Ulaşıldı! Kaza Sanılıyordu, Cinayet Çıktı 3 Yıl Sonra Şok Delillere Ulaşıldı! Kaza Sanılıyordu, Cinayet Çıktı
146 Kişiye Mezar Olan Hamidiye Sitesi Davasında Karar Çıktı: Müteahhide 21 Yıl, 15 Sanığa Beraat 146 Kişiye Mezar Olan Hamidiye Sitesi Davasında Karar Çıktı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar
Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı
Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı: Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak mı? Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı
Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı! Para Cezası Kesildi Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak? Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?