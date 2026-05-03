Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Mahkeme, Zuhal Böcek hakkında tutuklama kararı verdi.

TUTUKLAMA TAELP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek'in hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zuhal Böcek'in tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Kaynak: DHA