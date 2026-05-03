Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Yağışlı havanın etkili olduğu Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kelhalil Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya istikametinden Adıyaman’a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FB 5349 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüs ardından şarampole savruldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

4 ÖLÜ; 10'U AĞIR 40 YARALI

Sağlık görevlileri sürücü, 3 otobüs görevlisi ve 40 yolcuyu kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, 10 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi.

Yavuz, açıklamada "Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA

