Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle'
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan ve 18 gün sonra hayata gözlerini yuman 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, "Kızım bayrağımızı çok severdi" diyerek evladının tabutunu Türk bayrağına sarıp "Cennet kuşum" sözleriyle veda etti.
Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen ve Türkiye’nin kalbini yakan silahlı saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu’nun vefatı, şehri ikinci kez yasa boğdu.
18 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından bugün sabaha karşı hayata veda eden Almina için Abdülhamid Han Camii’nde tören düzenlendi.
Törende metanetini korumaya çalışan anne Gülden Ağaoğlu’nun sözleri törene katılanların yüreğini dağladı.
Musalla taşındaki tabuta sarılan anne, "Cennet kuşum" diyerek sevdiği kızının tabutunu Türk bayrağıyla örttü.
Almina’nın Türk bayrağını çok sevdiğini söyleyen anne, babası ve kardeşiyle birlikte tabutu okşayarak minik yavrusuna veda etti.
Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri ve askeri erkanın yanı sıra Almina’nın sınıf arkadaşları da katıldı.
Küçük kızın arkadaşları, ellerinde çiçeklerle veda ettikleri Almina’yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
İl Müftüsü Hüseyin Güller’in kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı.
Almina’nın naaşı, omuzlarda taşınarak dualar ve gözyaşları eşliğinde Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Almina’nın kaybıyla birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı, saldırgan dahil 10'a yükselmiş oldu.