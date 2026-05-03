Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti

Spor dünyası, pes etmemenin yaşayan sembolü haline gelen Alex Zanardi’nin kaybıyla sarsıldı. 2001 yılında geçirdiği korkunç kazadan sonra hayata sporla tutunan ve 4 paralimpik altın madalyasıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran 59 yaşındaki efsane sporcu yaşama veda etti.

PİSTLERDEN MADALYALARA BİR İRADE ÖYKÜSÜ

1991-1999 yılları arasında Jordan, Minardi, Lotus ve Williams gibi dev ekiplerle 44 kez Formula 1 pistine çıkan Zanardi, 2001 yılında Almanya’daki Lausitzring Pisti'nde geçirdiği kaza sonucu iki bacağını da kaybetti. Ancak bu kaza onun için bir son değil, yeni bir destanın başlangıcı oldu.

PARALİMPİK OYUNLARIN YENİLMEZ ŞAMPİYONU

Protez bacaklarla spora geri dönen İtalyan pilot, el bisikleti branşında dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladı. Zanardi, kariyerine şu başarıları sığdırdı:

2012 Londra: 2 Altın, 1 Gümüş Madalya

2016 Rio: 2 Altın, 1 Gümüş Madalya

Dünya Şampiyonlukları: Para-bisiklet dalında sayısız dünya şampiyonluğu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Zanardi ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi