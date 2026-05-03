Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!

Şişli Eskişehir Mahallesi’nde dün yaşanan dehşetin yankıları sürerken, 25 yaşındaki Burçin Şahin’i katleden kayınvalide Menekşe K. (58), emniyetteki sorgusunda cinayeti tüm detaylarıyla itiraf etti.

'OĞLUM CEZAEVİNDEYKEN NASIL YAPARSIN?'

Şüpheli Menekşe K., oğlunun 6 yıldır hırsızlık suçundan cezaevinde olduğunu ve geliniyle aynı evde yaşadıklarını belirtti. Olay günü gelininin cep telefonunda gördüğü mesajlar üzerine tartışmanın başladığını söyleyen zanlı, ifadesinde şunları kaydetti:

"Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var, utanmıyor musun dedim. Bana bel altı bir cevap vererek 'Yaparım' dedi. O an kendimi kaybettim, dolapta duran ruhsatsız silahı alıp ateş ettim."

PENCEREDE SİGARA İÇİP 'NAMUS' DİYE BAĞIRDI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Burçin Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Görgü tanıkları, Menekşe K.'nin cinayetten hemen sonra pencereye çıkarak mahalleliye "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediğini ve polisler gelene kadar bir süre sigara içtiğini iddia etti. Olay yeri inceleme ekipleri, evde 4, bina dışında ise 2 boş kovan tespit etti.

'NAMUS' DEDİ, UYUŞTURUCU FİRARİSİ ÇIKTI

Polis merkezine götürülen zanlı hakkında yapılan GBT incelemesi yapıldı. Cinayeti 'namus' gerekçesine dayandıran Menekşe K.’nin, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ve polis tarafından her yerde arandığı belirlendi.

Korkunç cinayetin ardından Burçin Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, 2 küçük çocuğu ise koruma altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Menekşe K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA