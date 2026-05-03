Bülent Arınç'tan 'Yeni Parti' Açıklaması

AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yeni parti iddialarını reddederek, “Ayrı parti kurup partime taarruz edemem” ifadelerini kullandı. Hüseyin Çelik ve Haşim Kılıç gibi isimlerle yapılan görüşmeleri “demokrasi buluşmaları” olarak tanımlayan Arınç, Abdullah Gül’ün de bu süreçlerle ilgisi olmadığını belirtti.

AK Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, son dönemde gündeme gelen “yeni parti” iddialarını reddetti. Suriçi Grubu’nun düzenlediği toplantıda konuşan Arınç, partisine yönelik eleştirilerinin “muhalefet” anlamına gelmediğini savundu.

'BEN BU EVİN SAHİBİYİM'

Gazete Pencere’den Can Bursalı'nın haberine göre Arınç, “Ben bu evin sahibiyim, partinin kurucusuyum” ifadelerini kullandı. Arınç, “Ben muhalif olmam ama eleştiririm. Erbakan Hoca’yı da eleştirdim. Hiç yanından ayırmadı” dedi.

'PARTİME TAARUZ ETMEM'

Arınç, Hüseyin Çelik ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimlerle yapılan görüşmelere ilişkin de konuştu. Bu temasların “demokrasi buluşmaları” olduğunu söyleyen Arınç, yeni bir parti hazırlığı olmadığını belirtti. Arınç, “Ayrı parti kurup partime taarruz edemem. Troller, troliçeler ne derlerse desinler. Ben eleştiririm. Hüseyin Çelik, Haşim Kılıç gibi arkadaşlarımız demokrasi buluşmaları yapıyorlar. Ama bir parti gündemleri yok. Abdullah Gül de bu konuların içinde kesinlikle yok" ifadeleriyle söz konusu iddiaları reddetti.

'ABDÜLLAH GÜL'ÜN ADAY OLMAK GİBİ BİR NİYETİ YOK'

Arınç ayrıca, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyetinin de bulunmadığını ifade etti.

'HİÇBİR ZAMAN CHP'Lİ OLMADIM'

Arınç, CHP’li belediyelere yönelik tutuklamalar konusunda da değerlendirmede bulundu. “Hiçbir zaman CHP’li olmadım” diyen Arınç, Özgür Özel’le ilgili sözlerinin “CHP’yle köprü kurduğu” şeklinde yorumlanmasına tepki gösterdi.

'TUTUKLAMA KARDEŞİM'

Tutuklama tedbirinin ölçüsüz kullanıldığını belirten Arınç, Beylikdüzü Belediye Başkanı’na ilişkin, “Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim” dedi.

Kaynak: Gazete Pencere

