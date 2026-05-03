Bakan Ersoy Kapıyı Araladı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy’un öncelikli gündem maddesi, milyonlarca vatandaşın planlarını etkileyecek olan Kurban Bayramı tatil süresiydi.

TURİZMCİLERİN GÖZÜ KABİNE KARARINDA

Bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Ersoy, uzun tatil dönemlerinin sektör üzerindeki pozitif etkisine dikkat çekti.

Bakan Ersoy, "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar" ifadelerini kullanarak, kesinleşmiş bir karar için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni işaret etti.

REZERVASYONLAR İÇİN KRİTİK EŞİK

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakan Ersoy’un bu açıklaması, tatil planı yapmak için resmi duyuruyu bekleyen vatandaşlar ve hazırlıklarını buna göre şekillendiren turizmciler tarafından "yeşil ışık" olarak yorumlandı. Şimdi tüm gözler, önümüzdeki günlerde toplanacak olan ve tatil kararının resmileşmesi beklenen Kabine Toplantısı’na çevrildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mevcut takvime göre bayramın hafta içine denk gelmesi, 9 günlük tatil beklentisini güçlendirdi:

26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım gün resmi tatil)

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Eğer 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) idari izin kapsamına alınırsa, tatil, bir önceki hafta sonu (23-24 Mayıs) ile birleşerek toplamda 9 güne ulaşacak.

Kaynak: Hürriyet