Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı

İsrail basınında yer alan iddialar gözleri yeniden Orta Doğu'ya çevirdi. Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Trump’ın İran’a kapsamlı bir operasyon başlatacağı öngörüsüyle orduyu yüksek alarm seviyesine geçirdiği ve olası bir misillemeye karşı sınır hatlarını yeniden kurguladığı ileri sürüldü.

Son Güncelleme:
Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da sular yeniden ısınıyor. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun, ABD’nin İran’a yönelik her an başlayabilecek saldırı senaryolarına karşı kapsamlı bir hazırlık içerisinde olduğunu duyurdu.

Habere göre Tel Aviv, ABD’nin deniz ablukasının sonuçsuz kalması durumunda askeri seçeneğin devreye girmesine kesin gözüyle bakıyor.

BÖLGEYE SİLAH SEVKİYATI

Son günlerde İsrail’in çeşitli bölgelerine yoğun silah sevkiyatı yapıldığı belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in koordinasyon amacıyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

LÜBNAN CEPHESİNDE TAKTİKSEL GERİ ÇEKİLME

İsrail ordusu, İran’dan gelmesi muhtemel doğrudan misillemelere karşı Lübnan’ın güneyindeki bazı birliklerini geri çekerek savunma hatlarını güçlendiriyor. Ancak haberde, İran’a yapılacak bir saldırı durumunda İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını daha da derinleştirerek genişleteceği uyarısı yapıldı.

MÜZAKERE MASASINDA SON DURUM

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken son olarak İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu.

İran'dan Hürmüz'e Kilit: İsrail'e Yasak, Düşmana Tazminatİran'dan Hürmüz'e Kilit: İsrail'e Yasak, Düşmana TazminatDünya

Trump'tan Hürmüz İtirafı: 'Korsan Gibiyiz'Trump'tan Hürmüz İtirafı: 'Korsan Gibiyiz'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İsrail İran Lübnan
Son Güncelleme:
İran'dan Hürmüz'e Kilit: İsrail'e Yasak, Düşmana Tazminat İran'dan Hürmüz'e Kilit: İsrail'e Yasak, Düşmana Tazminat
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Küba'dan Trump'a Rest: 'Hiçbir Saldırgan Teslimiyet Bulamayacak!' Küba'dan Trump'a Rest: 'Hiçbir Saldırgan Teslimiyet Bulamayacak!'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Hatay'da Sır Perdesi Aralanamıyor: 73 Gündür Kayıp Olan Uğur Çalışkan Nerede? Hatay'da Sır Perdesi Aralanamıyor: 73 Gündür Kayıp Olan Uğur Çalışkan Nerede?
İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi
Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı! Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!