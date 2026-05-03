Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı

Orta Doğu’da sular yeniden ısınıyor. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun, ABD’nin İran’a yönelik her an başlayabilecek saldırı senaryolarına karşı kapsamlı bir hazırlık içerisinde olduğunu duyurdu.

Habere göre Tel Aviv, ABD’nin deniz ablukasının sonuçsuz kalması durumunda askeri seçeneğin devreye girmesine kesin gözüyle bakıyor.

BÖLGEYE SİLAH SEVKİYATI

Son günlerde İsrail’in çeşitli bölgelerine yoğun silah sevkiyatı yapıldığı belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in koordinasyon amacıyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

LÜBNAN CEPHESİNDE TAKTİKSEL GERİ ÇEKİLME

İsrail ordusu, İran’dan gelmesi muhtemel doğrudan misillemelere karşı Lübnan’ın güneyindeki bazı birliklerini geri çekerek savunma hatlarını güçlendiriyor. Ancak haberde, İran’a yapılacak bir saldırı durumunda İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını daha da derinleştirerek genişleteceği uyarısı yapıldı.

MÜZAKERE MASASINDA SON DURUM

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken son olarak İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu.

Kaynak: AA