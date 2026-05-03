İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi

Ankara'nın ardından İzmir Çevre Yolu'nun da ücretli olacağı yönündeki paylaşımlar gündem oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, çevre yollarının işletme yapısında herhangi bir değişiklik planlanmadığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "çevre yolları ücretli oluyor" iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Daha önce Ankara için ortaya atılan benzer iddiaların bu kez İzmir üzerinden gündeme getirilmesi üzerine kurum, kamuoyunu bilgilendirdi.

'ASILSIZ İDDİALAR GÜNDEME TAŞINIYOR'

KGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen tartışmaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kurum, ücretsiz olarak hizmet veren yolların statüsünün korunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığı görülmektedir."

'ÜCRETLİ HALE GETİRME ÇALIŞMASI YOK'

Sürücülerin merakla beklediği "Ödeme yapılacak mı?" sorusuna net bir cevap veren genel müdürlük, herhangi bir çalışma yürütülmediğinin altını çizdi. Açıklamanın devamında, "Ücretsiz hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır" denildi.

