BUDO Seferlerine Peş Peşe Fırtına Engeli
Marmara Denizi’nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını durdurdu. Bursa Deniz Otobüsleri, bugün yapılması planlanan 6 seferin iptal edildiğini duyurdu. Öğleden sonra ve akşam seferleri de iptal.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, Bursa ve İstanbul arasındaki deniz trafiğini felç etti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile 3 Mayıs 2026 Pazar günü için planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
6 SEFER TAMAMEN İPTAL
İptal edilen seferler şunlar:
- 08.00 ve 09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 08.00 ve 10.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
ÖĞLE VE AKŞAM SEFERLERİ DE LİSTEYE EKLENDİ
Sabah saatlerindeki iptallerin ardından, hava raporlarının kötüleşmesiyle birlikte BUDO yönetimi günün geri kalanına dair yeni bir iptal listesi açıkladı.
İptal edilen yeni seferler şöyle:
- 13.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 14.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 14.00: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 15.30: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16.45: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 17.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.15: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 19.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: AA-DHA
