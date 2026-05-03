Sırrı Süreyya Önder Ölüm Yıl Dönümünde Mezar Başında Anıldı

Anma törenine, kızı Ceren Önder Kandemir ile yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Sakık ve Meral Danış Beştaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP PM üyesi Baran Seyhan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kamuoyunda "kağıt toplayıcıları" olarak da bilinen geri dönüşüm işçileri, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyeleri ve Amedspor'lular da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Önder’in mezarı başına çelenk gönderdi.

Dua okunmasıyla başlayan anmada, Ceren önder Kandemir, Sırrı Sakık, Ali Mendillioğlu, Pervin Buldan ve Tuncer Bakırhan konuşma yaptı.

'ÜLKEMİZDE BARIŞIN İNADI DEVAM EDİYOR HALA'

Ceren Önder Kandemir, bugün buraya dostlarıyla geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bedenen yanımda olmadığın bir yılda, kendi küçük dünyamda ve koca dünyada neler olduğunu biraz özetlemek istiyorum sana. Dostlarınla bir gün bile ayrılmadık, birbirimizde bir tür teselli bulmaya çalıştık ve zaman zaman bulduk da. Yoldaşlarınla birbirimizin elini sıkı sıkı tuttuk, bazen bir şarkıyla, bazen şiirle, bazen sadece susarak. Ama eğer konuşursak, sözlerin döküldü dilimizden. Can çok düyüdü. Bir bahane bulup herkese senden bahsediyor. Seni ziyarete geldiğimizde kozalakları toplayıp bahçene diziyor, buraya ‘dedemin bahçesi’ diyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum ama öyle tatlısın ki, o bile neşe veriyor.

Koca dünyaya gelince, savaşlar çıktı, filler tepişti ama ülkemizde barışın inadı devam ediyor hala. Güzel şeylerden konuşalım bugün. Koma konser verdi. Madenciler grev kazandılar, Amedspor, Süper Lig’e yükseldi dün. Geçen sene AKM’de günlük şiirleri okumaya çalışmıştım sana, yalnızca sonunu okumaya gücüm yetmişti. Bugün tamamını okutmaya ve dostlarına senin sesinden dinletmeye geldim."

Sırrı Sakık da "İnceden inceye iliklerimizi ıslatan bu yağmurlu havada bizleri yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Burada bulunan, bulunmayan bütün dostların ölmüşlerine rahmet diliyorum ailem adına. Çok teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık" dedi.

'VAZGEÇTİKLERİYLE DE ÇOK KIYMETLİYDİ'

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kuran’da sık sık bir hatırlatma yapılır; insanın ne kadar aciz, ne kadar cahil olduğuna ve ne kadar güçsüz olduğuna dair. Sonra da döner ve der ki, ‘İnsan yeryüzünün halifesidir’. Hep şaşardım, nasıl bu kadar cahil, aciz ve zayıf bir canlı yeryüzünün halifesi olabilir diye. Sonra anladım, bizi güçlü kılan şey o zayıflığımız, cahilliğimiz ve acizliğimiz. Çünkü biz birarada yaşamak zorundayız. Bir arada üretip, bir arada paylaştığımız zaman güçlüyüz. Sırrı’yı kaybettik, onun boşluğu çok büyük. Onun boşluğunu doldurabilmenin tek bir yolu var; daha güçlü bir arada olmamız gerekir. Biz küçük insanlarız, kağıt toplayıcılarıyız, ama hayallerimiz, ideallerimiz çok büyük. Sırrı tercihleriyle değil, vazgeçtikleriyle de çok kıymetliydi. O bizim sevgimizi tercih etti. Hiçbir servetin satın alamayacağı sevgimizi tercih etti ve şimdi bizim sevgimiz öyle güçlü bir zırhtır ki, o zırhı delebilecek hiç bir silah icat edilmedi."

'BARIŞI SANA ARMAĞAN EDECEĞİZ'

Pervin Buldan, 1 yıl önce bugün, milyonlarca evin aynı yası yaşadığını, her evden aynı gün bir cenaze çıktığını, her yürekten bir can parenin uğurlandığını söyledi. Buldan, şöyle konuştu:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder, boşluğu doldurulacak bir insan değil, bunu biliyorum. Ama ben bugün sizlerin huzurunda kabri başında sevgili Sırrı Süreyya'ya seslenmek istiyorum. Sevgili Sırrı Başkan, seni sadece bugün anıyoruz demek sana büyük haksızlık olur bunu biliyorum. Biz nefes aldığımız yaşadığımız her yerde, her an seni özlemle anıyoruz. Biz seni sadece gülüşünle, espirinle, gülen yüzünle anmıyoruz. Biz aynı zamanda senin cesaretini, senin ferasetini de örnek alıyoruz. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Hep, ‘Barış gelsin de ne zaman gelirse gelsin. Ama illaki gelsin’ derdi. Bize büyük bir miras bıraktın barışı, kalıcı ve onurlu bir barış olsun diye verdiğin emeğin, çabanın, mücadelenin ne kadar büyük olduğunu en çok ben bilirim. Bunun en yakın tanığıyım. Buradan sana bir kez daha söz vermek istiyorum, barışı illa ki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz"

'SIRRI BARIŞI BARIŞ EDENDİR'

Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in kaybının çok büyük olduğunu, yerinin doldurulamayacağını vurguladı. Önder'in, kendileri için, barış için Türkiye için çok kıymetli olduğunu dile getiren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bazen yaşadıklarımızı sağda solda anlattığımız zaman şaşırdıklarını görüyorduk. Bunca şey yaşayıp hala gülebilmek, hala mücadele etmek, hala umutlu olduğumuzu göstermek karşıdakileri çok şaşırtıyordu. Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesinde, katkısıyla, emeğiyle. mizahıyla bizler bugünlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendir. Hiçbir zaman sözüyle eksiltmedi, üzerine koydu. İnsanların barışı bile ağzına almaya korktuğu, çekindiği bir süreçte, her iki taraf için de söylüyorum, Sırrı Süreyya her zaman barışı savundu. Bizi barışa inandırdı. Bunca baskı ve zulüm altında da barış isteneceğini istenebileceğini bize öğretti. Anadolu'da, ‘sözü söz etmek’ diye bir deyim var. İşte sırrı, sözü söz edendir. Barışı barış edendir. Söylediğine inanandı. Biz de söz veriyoruz siz yoldaşları önünde, onun sözünü söz edeceğiz. Barışı bir gün mutlaka bu ülkeye hep birlikte getireceğiz... Sırrı Süreyya'yı ve bu mücadeleye, barışa katkı sunan, emek veren şimdi aramızda olmayan bütün canlarımızı da saygıyla, minnetle anıyorum.”

Konuşmaların ardından anmaya katılanlar Önder’in mezarına çiçekler bıraktı.

Kaynak: AA-ANKA