Oyuncular Sendikası Duyurdu: Genç Komedyen Kaan Sertdemir Hayatını Kaybetti

TuzBiber Komedi Kulübü’nde sahne alan genç komedyen Kaan Sertdemir’in 28 yaşında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Sertdemir’in vefatının ardından Oyuncular Sendikası ve TuzBiber Komedi Kulübü taziye mesajı yayımladı.

Komedyen Kaan Sertdemir 28 yaşında hayatını kaybetti. Sertdemir’in vefat haberi, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

ACI HABERİ OYUNCULAR SENDİKASI DUYURDU

Oyuncular Sendikası, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

TUZBİBER'DEN PAYLAŞIM

Sertdemir’in uzun süredir sahne aldığı TuzBiber Komedi Kulübü de sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İlk günümüzden beri bizimle birlikte olan, iş arkadaşımız, dostumuz ve komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybettik. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.

Kaan Sertdemir’in cenazesinin, bugün Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

