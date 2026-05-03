Güneyde Hızlı Tren Devrimi: 6,5 Saatlik Yol 2 Saate Düşüyor

Türkiye’nin güney hattını birbirine bağlayacak olan 312 kilometrelik dev hızlı tren projesinde vites artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Tarsus tünel geçişinde devam eden çalışmaları inceleyerek hattın geleceğine dair kritik bir takvim paylaştı.

TARSUS’UN KALBİ YER ALTINA ALINIYOR

Şehir merkezindeki yaşamı bölmemek adına Tarsus geçişinde 2 bin 400 metrelik hattın tamamen yer altına alındığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Bu sayede 100 bin metrekarelik bir alanı sosyal donatı ve yaşam alanı olarak şehre geri kazandırıyoruz. Vatandaşımız valiziyle yürüyerek istasyona ulaşabilecek" dedi.

MERSİN-ADANA HATTI BU YIL SONU BİTİYOR

Mersin ve Adana arasındaki etabın bu yıl sonunda tamamlanacağını belirten Uraloğlu, "Önümüzdeki yılın ilk aylarında testlere başlayıp hattı hizmete açmayı planlıyoruz" diyerek bölge halkına ilk müjdeyi verdi.

Projenin tamamlanmasıyla Mersin-Gaziantep arası seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek.

BASRA KÖRFEZİ’NDEN AVRUPA’YA LOJİSTİK KÖPRÜ

Projenin sadece bölgesel bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, vizyonun büyüklüğüne dikkat çekti:

"Bu hat Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden, ilerleyen zamanda ise Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na kadar uzanan Kalkınma Yolu ile entegre olacak. Türkiye, dünya lojistiğinin ana arteri haline gelecek."

YILDA 37 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

200 kilometre hıza uygun inşa edilen hat tamamlandığında, yılda 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Projenin asıl devrimi ise lojistikte yaşanacak; yıllık 37 milyon ton yük taşıması öngörülen hat ile Mersin Limanı, Akdeniz’in en stratejik kapısı unvanını pekiştirecek.

Kaynak: AA